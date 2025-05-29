Алькарас о том, почему подстригся во время «Ролан Гаррос»: «Думаю, все видели мои волосы и бороду – с этим явно нужно было что-то делать»

Карлос Алькарас рассказал о своей новой стрижке.

Испанец сменил прическу перед матчем второго круга «Ролан Гаррос».

«Мой барбер сейчас свободен. Мне повезло, что он смог приехать в Париж и посмотреть пару моих матчей. Я просто сказал ему, что он должен привезти все, что нужно, чтобы меня подстричь. Думаю, все видели мои волосы и бороду – с этим явно нужно было что-то делать (смеется) .

В целом получилось круто. Наверное, люди просто не привыкли видеть, чтобы я стригся между матчами, поэтому немного удивились. Но для меня это вполне нормально», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Фото: x.com/josemorgado