Ига Швентек вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Действующая чемпионка турнира победила Жаклин Кристиан – 6:2, 7:5. Швентек выиграла на «Ролан Гаррос» 24 матча подряд.

Швентек седьмой год подряд вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос ». Она ни разу не выбывала с этого «Большого шлема» раньше четвертого круга.

У Швентек 38 побед в первых 40 матчах на «Ролан Гаррос». Полька повторила лучший результат в Открытой эре, показанный Крис Эверт.

Теперь Швентек поборется с Еленой Рыбакиной или Аленой Остапенко: с казахстанкой ее счет в личных встречах 4:4, с латвийкой – 0:6.