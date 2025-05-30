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Ролан Гаррос. Расписание 31 мая. Мирра Андреева сыграет первым запуском, Александрова и Кудерметова – вторым, Рублев – третьим, Джокович – последним

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание седьмого игрового дня, 31 мая.

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

Екатерина Александрова (20) и Вероника Кудерметова встретятся вторым запуском на Корте №14.

Полностью расписание здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoАлександр Зверев
logoДжессика Пегула
logoМаркета Вондроушова
logoФлавио Коболли
logoНовак Джокович
logoКоко Гауфф
logoМари Бузкова
logoФилип Мизолич
logoАндрей Рублев
logoМирра Андреева
logoЯнник Синнер
logoЮлия Путинцева
logoИржи Лехечка
logoВероника Кудерметова
logoЕкатерина Александрова
logoМэдисон Киз
logoАртур Фис
logoСофия Кенин
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