Ролан Гаррос. Расписание 31 мая. Мирра Андреева сыграет первым запуском, Александрова и Кудерметова – вторым, Рублев – третьим, Джокович – последним

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание седьмого игрового дня, 31 мая.

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

Екатерина Александрова (20) и Вероника Кудерметова встретятся вторым запуском на Корте №14.

Полностью расписание здесь.