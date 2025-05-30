Ролан Гаррос. Расписание 31 мая. Мирра Андреева сыграет первым запуском, Александрова и Кудерметова – вторым, Рублев – третьим, Джокович – последним
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание седьмого игрового дня, 31 мая.
На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.
На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:
Александр Зверев (3) – Флавио Коболли;
Мари Бузкова – Коко Гауфф (2);
Филип Мизолич – Новак Джокович (6).
На Корте Сюзан Ленглен план такой:
Мирра Андреева (6) – Юлия Путинцева (32);
Янник Синнер (1) – Иржи Лехечка;
Андрей Рублев (17) – Артур Фис (14);
Мэдисон Киз (7) – София Кенин (31).
Екатерина Александрова (20) и Вероника Кудерметова встретятся вторым запуском на Корте №14.
Полностью расписание здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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