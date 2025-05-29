Кецманович о поражении от Алиса на «Ролан Гаррос»: «Ужасно играть в такой атмосфере: в меня бросали вещи, плевали»

Миомир Кецманович обвинил болельщиков в поражении от Кентена Алиса.

Он уступил французу во втором круге «Ролан Гаррос» (6:4, 3:6, 6:7(2), 5:7).

«Ужасно играть в такой атмосфере, я уверен, что в другом месте он бы меня не обыграл. На маленьких кортах все находятся близко, и шум просто оглушительный. В меня бросали вещи, плевали, я спорил с людьми. Я понимаю, что они болеют за своего игрока, но такое поведение – это просто невоспитанность», – сказал серб после матча.