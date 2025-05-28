Потапова о поражении от Стародубцевой: «Может и казалось, что все было под моим контролем, но я этого не ощущала. Она была лучше меня»

Анастасия Потапова прокомментировала вылет с «Ролан Гаррос».

Во втором круге она проиграла Юлии Стародубцевой 6:7(4), 2:6.

– Выглядело так, что у вас все под контролем в первом сете, вы сделали брейк при 5:5, но не подали на этот сет, а потом все пошло не так. Почему?

– Может и казалось, что под контролем, но я этого не ощущала. Соперница сыграла блестяще, вообще ничего мне не дарила, минимально ошибалась.

При таком ветре было непросто – не хочется на погоду ничего спихивать, но мне трудно было показывать свою игру, я не могла использовать свои переводы, играть более остро, при таком ветре просто глупо это делать. А для нее это было, наоборот, комфортно, потому что она до всего добегала, все возвращала.

Тай-брейк она отыграла блестяще, обвела меня у сетки при 3:3, когда это было очень сложно сделать. Она была лучше меня.

– Казалось, вас, кроме просто неудобств, еще по-человечески раздражало все это: ветер, песок в глаза.

– Ну а как это может не раздражать? Ты на «Большом шлеме», играешь неплохо, но понимаешь, что в таких условиях не можешь показать максимум, хотя готова к этому. Обидно.

– Вообще-то это вы подачи на сеты и матчи отыгрываете, а потом все забираете. Насколько больнее от того, что теперь это испытали, когда все сломалось после неиспользованного сетбола?

– Зеркально все, да. Но я не отдала эту подачу на сет. Мне даже из команды все сказали: этот укороченный на сетболе был правильным решением, идеально выбранным. Когда ошибаешься при правильном выборе – это хорошая ошибка. Очень жаль, что мячик не перевалился.

– Что сейчас у вас перевешивает по итогам грунта и перед травой: что чувствовали хорошую форму и на многое надеялись или что вылетели так рано во втором круге?

– Позитивно оцениваю грунт, ни одного грунтового матча я не провалила, сетки были непростые: либо близкие по рейтингу соперницы, либо сеяные, либо вообще топ-10 и олимпийские чемпионки. При этом смогла заработать достаточно очков, чтобы не упасть в рейтинге и сделать запас на вторую половину сезона.

На траве совсем другой теннис: рада, что переходим с грунта. Начну травяной сезон в Голландии, первый раз туда поеду. В целом всегда неплохо играла на грунте, надеюсь продолжить там так же играть, набирать очки, – рассказала Потапова корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.