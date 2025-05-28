Алькарас выиграл восьмой матч подряд

Карлос Алькарас вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

Вторая ракетка мира обыграл Фабиана Марожана – 6:1, 4:6, 6:1, 6:2.

Алькарас, победивший на «Мастерсе» в Риме, выиграл восьмой матч подряд. В этом грунтовом сезоне у него 17 побед в 18 матчах (единственное поражение – от Хольгера Руне в финале в Барселоне).

Теперь он поборется с Джованни Мпетши Перрикаром или Дамиром Джумхуром.