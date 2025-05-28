Паолини выиграла 8-й матч подряд и вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира Жасмин Паолини вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

Итальянка обыграла Айлу Томлянович – 6:3, 6:3.

Паолини выиграла восьмой матч подряд – ранее она стала чемпионкой тысячника в Риме.

На «Ролан Гаррос» четвертая ракетка мира защищает очки за финал. Дальше она встретится с Анастасией Потаповой или Юлией Стародубцевой.