Паолини выиграла 8-й матч подряд и вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос»
Четвертая ракетка мира Жасмин Паолини вышла в третий круг «Ролан Гаррос».
Итальянка обыграла Айлу Томлянович – 6:3, 6:3.
Паолини выиграла восьмой матч подряд – ранее она стала чемпионкой тысячника в Риме.
На «Ролан Гаррос» четвертая ракетка мира защищает очки за финал. Дальше она встретится с Анастасией Потаповой или Юлией Стародубцевой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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