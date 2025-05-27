Коко Гауфф вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

Она победила Оливию Гадеки – 6:2, 6:2.

Гауфф участвует в «Ролан Гаррос » шестой год подряд и ни разу не проигрывала на старте турнира.

В прошлом сезоне она дошла в Париже до полуфинала и уступила будущей чемпионке Иге Швентек.

Теперь вторая ракетка мира поборется с Клое Паке или Терезой Валентовой.