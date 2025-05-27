Гауфф вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Коко Гауфф вышла во второй круг «Ролан Гаррос».
Она победила Оливию Гадеки – 6:2, 6:2.
Гауфф участвует в «Ролан Гаррос» шестой год подряд и ни разу не проигрывала на старте турнира.
В прошлом сезоне она дошла в Париже до полуфинала и уступила будущей чемпионке Иге Швентек.
Теперь вторая ракетка мира поборется с Клое Паке или Терезой Валентовой.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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