Хачанов о том, что вторую неделю подряд встретится с Офнером: «Посмотрим, насколько я могу поднять свой уровень, чтобы теперь его обыграть»
Он сыграет с Себастьяном Офнером – на прошлой неделе австриец победил Хачанова в четвертьфинале турнира в Женеве (6:4, 4:6, 4:6)
– Как это будет: увидитесь перед матчем и скажете друг другу «Опять ты» или такого не происходит обычно?
– Да я бы вообще ничего не говорил. Хотя он нормальный парень, всегда с улыбкой, добрый и приветливый, для австрийца особенно. Но такое происходит время от времени, в прошлом году у меня с [Франсиско] Серундоло было вообще пять матчей. Не подряд, но много раз пересекались (впервые – в марте в Майами, пятый раз – в сентябре в Пекине – Спортс’’).
Сейчас условия чуть другие, турнир больше, только мячи те же. Посмотрим, насколько я могу поднять свой уровень, чтобы теперь его обыграть. Посмотрим внимательно, чем таким он создавал мне больше всего проблем в прошлом матче, – рассказал Хачанов корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.