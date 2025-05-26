Хачанов о том, что вторую неделю подряд встретится с Офнером: «Посмотрим, насколько я могу поднять свой уровень, чтобы теперь его обыграть»

Карен Хачанов высказался о предстоящей встрече второго круга на «Ролан Гаррос».

Он сыграет с Себастьяном Офнером – на прошлой неделе австриец победил Хачанова в четвертьфинале турнира в Женеве (6:4, 4:6, 4:6)

– Как это будет: увидитесь перед матчем и скажете друг другу «Опять ты» или такого не происходит обычно?

– Да я бы вообще ничего не говорил. Хотя он нормальный парень, всегда с улыбкой, добрый и приветливый, для австрийца особенно. Но такое происходит время от времени, в прошлом году у меня с [Франсиско] Серундоло было вообще пять матчей. Не подряд, но много раз пересекались (впервые – в марте в Майами, пятый раз – в сентябре в Пекине – Спортс’’).

Сейчас условия чуть другие, турнир больше, только мячи те же. Посмотрим, насколько я могу поднять свой уровень, чтобы теперь его обыграть. Посмотрим внимательно, чем таким он создавал мне больше всего проблем в прошлом матче, – рассказал Хачанов корреспонденту Спортса’’ Андрею Васильеву.