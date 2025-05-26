Рууд о питании в туре: «Большинство игроков не возит с собой личного повара. По-моему, Новак такой один»

Каспер Рууд рассказал, следит ли за питанием.

«Каждую неделю или каждые две недели мы в новом городе – так что следить за питанием непросто. Большинство игроков не возит с собой личного повара. По-моему, Новак такой один.

Я обдумывал такую инвестицию, но на практике это воплотить очень тяжело. Нужно жить только там, где есть кухня, постоянно нужные свежие продукты. Это непросто. Для нас отели практичнее, потому что в случае поражения можно просто выселиться. Если ты снимаешь частный дом или квартиру, то нужно снимать на весь турнир – а это большие затраты. У меня на это нет бюджета и нет потребности.

Я стараюсь питаться правильно и строго. Не ем жирное – особенно во время турниров. У меня довольно скучный рацион: много риса, иногда паста. От пасты у меня ощущение тяжести. Так что я в основном ем рис и какой-нибудь белок.

Иногда даже с салатом и овощами бывает сложно. Это риск, если нет возможности их нормально приготовить или помыть – а есть страны, где с водой проблемы. Например, в этом году я отравился в Акапулько. В прошлом году тут у меня были проблемы с желудком.

В общим обычно думаешь: «В каком ресторане я в прошлом году не отравился? Вот туда и пойду», – сказал Рууд на пресс-конференции на «Ролан Гаррос».