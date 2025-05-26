Самсонова о медицинском перерыве в 1-м круге «Ролан Гаррос»: «Небольшая проблема с правой рукой, но ничего серьезного»

Людмила Самсонова рассказала о проблемах с правой рукой.

Россиянка вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Майар Шериф 7:6(3), 6:2. В первом сете Самсонова брала медицинский перерыв.

«У меня с правой рукой та же небольшая проблема, которая была и в Страсбурге. Ничего серьезного, сниматься с матча не собиралась. Просто знала по прошлому турниру, что тейп мне очень поможет, мы там пробовали разные варианты. Я не играла через сильную боль, ничего такого не было.

Да, получился сложный первый круг, но это в первую очередь из-за соперницы. Она очень хорошо играет на грунте», – приводит слова россиянки корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.