Самсонова о медицинском перерыве в 1-м круге «Ролан Гаррос»: «Небольшая проблема с правой рукой, но ничего серьезного»
Людмила Самсонова рассказала о проблемах с правой рукой.
Россиянка вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Майар Шериф 7:6(3), 6:2. В первом сете Самсонова брала медицинский перерыв.
«У меня с правой рукой та же небольшая проблема, которая была и в Страсбурге. Ничего серьезного, сниматься с матча не собиралась. Просто знала по прошлому турниру, что тейп мне очень поможет, мы там пробовали разные варианты. Я не играла через сильную боль, ничего такого не было.
Да, получился сложный первый круг, но это в первую очередь из-за соперницы. Она очень хорошо играет на грунте», – приводит слова россиянки корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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