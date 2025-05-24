  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович – Хуркачу после 3-часового финала в Женеве: «Мне очень нравится с тобой играть, но пусть наши следующие матчи будут покороче»
3

Джокович – Хуркачу после 3-часового финала в Женеве: «Мне очень нравится с тобой играть, но пусть наши следующие матчи будут покороче»

Новак Джокович после победы в Женеве обратился к финалисту Хуберту Хуркачу.

Джокович за 3 часа 6 минут обыграл поляка 5:7, 7:6(2), 7:6(2) и в решающем сете ушел со счета 2:4.

«Я знаю, насколько обидно так проиграть, и мне жаль. Большую часть матча ты играл лучше меня, и просто чудо, что я победил. Я боролся, но я хочу отдать тебе должное за тот потрясающий теннис, который ты показывал на этой неделе.

Поздравляю твою команду. Нико [Массу], рад тебя видеть, мой друг. Вы проделали отличную работу. Я знаю, что значит травмировать колено. Вернуться после этого – серьезное испытание, но ты сумел вернуться в кратчайшие сроки и уже показываешь высочайший уровень. Желаю тебе всего наилучшего в Париже и Лондоне.

Мне очень нравится с тобой играть, но пусть наши следующие матчи будут покороче. В твою пользу они закончатся или в мою, как бы там ни было, просто пусть будет поменьше нервов.

Спасибо за то, что вдохновляешь и меня, и всех нас как личность. Ты потрясающий игрок, но еще важнее, что весь тур знает, какой ты хороший человек. И мне кажется, что все люди, которые, возможно, не так близко с тобой знакомы, должны узнать, какой ты добрый и с каким уважением ко всем относишься. Спасибо твоей семье, твоей команде и всем, кто рядом с тобой», – сказал Джокович на церемонии награждения.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoНовак Джокович
logoХуберт Хуркач
logoATP
logoGeneva Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Ролан Гаррос. Блинкова играет с Векич, Паолини – с Юэ Юань, Потапова встретится с Носковой, Шнайдер, Свитолина вышли во 2-й круг, Павлюченкова, Рахимова, Квитова выбыли
24813 минут назадLive
Плашку со следом Надаля установили на центральном корте «Ролан Гаррос»
717 минут назадФото
У Спортса’’ свой теннисный турнир с призовыми! Залетайте
23 минуты назадТесты и игры
Ролан Гаррос. Шелтон сыграет с Сонего, Музетти, Пол, Опелка вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Накашима выбыли
8233 минуты назадLive
На «Ролан Гаррос» прошла церемония в честь Надаля. Федерер, Джокович и Маррей вышли к нему на корт, Алькарас и Швентек были на трибунах
1547 минут назадФото
Музетти о Надале: «Если выбирать одно слово, которое лучше всего его описывает, это «воин»
1сегодня, 16:21
Жена Джоковича о его победе в Женеве: «Какой символичный день. Чтобы взять первый титул, Новак победил Массу, чтобы взять 100-й – ученика Массу»
4сегодня, 16:07
Ролан Гаррос. Расписание 26 мая. Полина Кудерметова и Остапенко сыграют последним запуском, турнир начнут Хачанов, Алькарас, Синнер, Швентек
сегодня, 15:45
Павлюченкова после поражения от Циньвэнь Чжэн: «Возвращение после болезни займет время, я это знаю, надо это просто принять»
1сегодня, 15:34
Шнайдер, едва не упустившая преимущество 5:0 в первом сете, вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
5сегодня, 15:20
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23