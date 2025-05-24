Джокович – Хуркачу после 3-часового финала в Женеве: «Мне очень нравится с тобой играть, но пусть наши следующие матчи будут покороче»

Новак Джокович после победы в Женеве обратился к финалисту Хуберту Хуркачу.

Джокович за 3 часа 6 минут обыграл поляка 5:7, 7:6(2), 7:6(2) и в решающем сете ушел со счета 2:4.

«Я знаю, насколько обидно так проиграть, и мне жаль. Большую часть матча ты играл лучше меня, и просто чудо, что я победил. Я боролся, но я хочу отдать тебе должное за тот потрясающий теннис, который ты показывал на этой неделе.

Поздравляю твою команду. Нико [Массу], рад тебя видеть, мой друг. Вы проделали отличную работу. Я знаю, что значит травмировать колено. Вернуться после этого – серьезное испытание, но ты сумел вернуться в кратчайшие сроки и уже показываешь высочайший уровень. Желаю тебе всего наилучшего в Париже и Лондоне.

Мне очень нравится с тобой играть, но пусть наши следующие матчи будут покороче. В твою пользу они закончатся или в мою, как бы там ни было, просто пусть будет поменьше нервов.

Спасибо за то, что вдохновляешь и меня, и всех нас как личность. Ты потрясающий игрок, но еще важнее, что весь тур знает, какой ты хороший человек. И мне кажется, что все люди, которые, возможно, не так близко с тобой знакомы, должны узнать, какой ты добрый и с каким уважением ко всем относишься. Спасибо твоей семье, твоей команде и всем, кто рядом с тобой», – сказал Джокович на церемонии награждения.