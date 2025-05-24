Джокович о 100-м титуле: «Хуркач весь матч был ближе к победе, чем я»

Новак Джокович прокомментировал победу над Хубертом Хуркачем в финале в Женеве.

Этот титул стал для него 100-м в карьере.

«Пришлось потрудиться. Наверное, Хуби весь матч был ближе к победе, чем я. В первом сете у меня было несколько шансов сделать брейк, но я ими не воспользовался. А потом провел неудачный гейм и допустил двойную ошибку на сетболе. Он вдруг перехватил инициативу. Я старался держаться и сам не знаю, как удалось сделать обратный брейк. Наверное, он сам отдал свою подачу в третьем сете, когда вел 4:3. Но так бывает на самом высоком уровне. Всего несколько розыгрышей решают, кто победит. Это был невероятный матч, 7:6 в третьем сете, полные трибуны, прекрасная атмосфера. Я благодарен за то, что удалось выиграть 100-й титул именно здесь», – сказал Джокович в интервью на корте.

Джокович выиграл 100-й титул! А эмоций – никаких