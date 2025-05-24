Ролан Гаррос. Расписание 25 мая. Соболенко в 13:00 мск сыграет с Рахимовой, турнир начнут Шнайдер, Павлюченкова, Потапова, Блинкова, Сафиуллин
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание первого игрового дня, 25 мая.
На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.
На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:
Арина Соболенко (1) – Камилла Рахимова;
Лоренцо Музетти (8) – Янник Ганфманн (Q);
не ранее 21:15 – Бен Шелтон (13) – Лоренцо Сонего.
На Корте Сюзан Ленглен план такой:
Зейнеп Сенмез - Элина Свитолина (13);
Джованни Мпетши Перрикар (31) – Зизу Бергс;
Фрэнсис Тиафу (15) – Роман Сафиуллин;
Жасмин Паолини (4) – Юэ Юань.
Диана Шнайдер (11) вторым запуском на Корте Симоны Матье сыграет с Анастасией Соболевой (Q).
Третьим запуском на тот же корт выйдут Анна Блинкова и Донна Векич (18).
Анастасия Потапова встретится с Линдой Носковой (29) четвертым запуском на Корте 13.
Полностью сетка здесь.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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