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Ролан Гаррос. Расписание 25 мая. Соболенко в 13:00 мск сыграет с Рахимовой, турнир начнут Шнайдер, Павлюченкова, Потапова, Блинкова, Сафиуллин

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание первого игрового дня, 25 мая.

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

Диана Шнайдер (11) вторым запуском на Корте Симоны Матье сыграет с Анастасией Соболевой (Q).

Третьим запуском на тот же корт выйдут Анна Блинкова и Донна Векич (18).

Анастасия Потапова встретится с Линдой Носковой (29) четвертым запуском на Корте 13.

Полностью сетка здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoАрина Соболенко
logoАнастасия Павлюченкова
logoКамилла Рахимова
logoЦиньвэнь Чжэн
logoЛоренцо Музетти
logoЛоренцо Сонего
logoБен Шелтон
logoЭлина Свитолина
logoФрэнсис Тиафу
logoЗизу Бергс
logoДжованни Мпетши Перрикар
logoЗейнеп Сенмез
logoДиана Шнайдер
logoРоман Сафиуллин
logoЖасмин Паолини
logoЮэ Юань
logoАнастасия Потапова
logoДонна Векич
logoАнна Блинкова
logoЛинда Носкова
logoЯнник Ганфманн
logoATP
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logoРолан Гаррос
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