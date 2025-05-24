Ролан Гаррос. Расписание 25 мая. Соболенко в 13:00 мск сыграет с Рахимовой, турнир начнут Шнайдер, Павлюченкова, Потапова, Блинкова, Сафиуллин

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание первого игрового дня, 25 мая.

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

Диана Шнайдер (11) вторым запуском на Корте Симоны Матье сыграет с Анастасией Соболевой (Q).

Третьим запуском на тот же корт выйдут Анна Блинкова и Донна Векич (18).

Анастасия Потапова встретится с Линдой Носковой (29) четвертым запуском на Корте 13.

Полностью сетка здесь .