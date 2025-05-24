Потапова о грунтовом сезоне: «Были важные волевые победы, они принесли уверенность. Подошла к «Шлему» в самом удачном состоянии»

Анастасия Потапова оценила состояние, в котором подошла к «Ролан Гаррос».

– Подготовка к «Ролан Гаррос » в этом году даже лучше, чем в прошлом, потому что получилось хорошо сыграть в Мадриде, пару неплохих матчей в Риме, Штутгарт тоже. Были важные волевые победы, они принесли уверенность. Подошла к «Шлему» в самом удачном состоянии и ментально, и физически.

– В прошлом году вы прошли тут три круга, в четвертом проиграли 0:6, 0:6 Иге Швентек – и много после этого говорили про уроки, которые надо извлечь. Получилось?

– Да вообще из любого поражения уроки извлекаешь, и из побед тоже. Все анализируем, проводим полный разбор любого матча. Идеальных-то матчей не существует – к сожалению или к счастью. Но за год с той игры уже так много произошло, так много уроков я наполучала. Опыта в целом уже много. Хочется верить, что поможет, – приводит слова Потаповой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

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