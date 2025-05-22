Самсонова второй год подряд вышла в полуфинал в Страсбурге

Людмила Самсонова стала финалисткой турнира в Страсбурге.

Она победила 10-ю ракетку мира Паулу Бадосу – 6:4, 3:6, 6:4.

В первом сете Самсонова ушла со счета 0:2. В решающем сете она вела 4:0, но проиграла две свои подачи, в том числе упустила двойной матчбол при 5:3. Ведя 5:4, она снова сделала брейк.

Для Самсоновой это девятая победа над соперницей из топ-10 при 15 поражениях.

Самсонова второй год подряд вышла в полуфинал этого турнира. Для нее это второй полуфинал в сезоне (также Аделаида).

Теперь она поборется с Даниэль Коллинс , которая вышла в 1/2 на отказе Анны Калинской .