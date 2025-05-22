Самсонова второй год подряд вышла в полуфинал в Страсбурге
Людмила Самсонова стала финалисткой турнира в Страсбурге.
Она победила 10-ю ракетку мира Паулу Бадосу – 6:4, 3:6, 6:4.
В первом сете Самсонова ушла со счета 0:2. В решающем сете она вела 4:0, но проиграла две свои подачи, в том числе упустила двойной матчбол при 5:3. Ведя 5:4, она снова сделала брейк.
Для Самсоновой это девятая победа над соперницей из топ-10 при 15 поражениях.
Самсонова второй год подряд вышла в полуфинал этого турнира. Для нее это второй полуфинал в сезоне (также Аделаида).
Теперь она поборется с Даниэль Коллинс, которая вышла в 1/2 на отказе Анны Калинской.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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