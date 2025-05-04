Мадрид (ATP). Финал. Рууд играет с Дрэйпером

Каспер Рууд играет с Джеком Дрэйпером в финале турнира в Мадриде.

Сетка турнира здесь . Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 23 апреля – 4 мая 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Финал