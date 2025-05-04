Live
97

Мадрид (ATP). Финал. Рууд играет с Дрэйпером

Каспер Рууд играет с Джеком Дрэйпером в финале турнира в Мадриде.

Сетка турнира здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

23 апреля – 4 мая 2025

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Финал

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoMutua Madrid Open
logoATP
результаты
logoКаспер Рууд
logoДжек Дрэйпер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Чорич обыграл Вавринку и взял четвертый «Челленджер» в сезоне
122 минуты назад
Медведев, Рублев, Синнер и Зверев сыграют на июньском турнире в Галле
1сегодня, 16:33
Калинская и Кырстя выиграли парный турнир в Мадриде
42сегодня, 16:03
Синнер прибыл в Рим
18сегодня, 15:10Фото
Осака на турнире WTA 125 в Сен-Мало впервые в карьере выиграла титул на грунте
8сегодня, 14:19
Гарсия снялась с турнира в Риме
1сегодня, 13:35
Соболенко о соперничестве с Гауфф: «Если раньше я была в туре молодым тинейджером, то сейчас, получается, что я уже старушечка»
2сегодня, 12:52
Медведев потренировался на площади Пьяцца дель Пополо в Риме
2сегодня, 12:11Фото
Алькарас сыграет на «Мастерсе» в Риме (Marca)
1сегодня, 11:04
Соболенко о том, что лидирует в рейтинге с большим отрывом: «Сейчас у Швентек, возможно, не лучший период, но это нормально, она вернется»
1сегодня, 10:27
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото