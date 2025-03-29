Касаткина сменила спортивное гражданство: «Я люблю Австралию и с гордостью объявляю, что буду представлять новую родину в теннисной карьере»

Теннисистка Дарья Касаткина будет представлять Австралию.

«Я рада сообщить всем вам, что мое заявление на получение вида на жительство было одобрено правительством Австралии.

Австралия – место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, и там я чувствую себя как дома. Мне нравится в Мельбурне, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать это место своим домом.

В связи с этим я с гордостью объявляю, что с этого момента я буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере.

Очевидно, что это решение далось мне нелегко. Я хочу выразить свою благодарность и признательность моей семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всего моего пути в теннисе. Я всегда буду уважать и ценить свои корни, но я очень рада начать новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом. Спасибо всем за понимание и постоянную поддержку», – написала заслуженный мастер спорта России.