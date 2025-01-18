Касаткина – Путинцевой, которую обыграла на Australian Open: «Мы найдем тебе финансиста 🫶🏼»
Дарья Касаткина и Юлия Путинцева после матча обменялись репликами в соцсетях.
Касаткина обыграла казахстанку в третьем круге Australian Open (7:5, 6:1) и выложила победное фото с подписью: «Вторая неделя, мы наконец встретились».
Путинцева прокомментировала: «Сучка».
Касаткина ответила: «Мы найдем тебе финансиста 🫶🏼🫶🏼».
Арина Родионова добавила: «Ну или на крайняк пианиста».
У Касаткиной и Кудерметовой лучший Australian Open, у наших мужчин – худший с 2018-го. Итоги субботы
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Касаткиной
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