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Касаткина – Путинцевой, которую обыграла на Australian Open: «Мы найдем тебе финансиста 🫶🏼»

Дарья Касаткина и Юлия Путинцева после матча обменялись репликами в соцсетях.

Касаткина обыграла казахстанку в третьем круге Australian Open (7:5, 6:1) и выложила победное фото с подписью: «Вторая неделя, мы наконец встретились».

Путинцева прокомментировала: «Сучка».

Касаткина ответила: «Мы найдем тебе финансиста 🫶🏼🫶🏼».

Арина Родионова добавила: «Ну или на крайняк пианиста».

У Касаткиной и Кудерметовой лучший Australian Open, у наших мужчин – худший с 2018-го. Итоги субботы

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Касаткиной
logoДарья Касаткина
logoAustralian Open
logoWTA
logoЮлия Путинцева
соцсети
logoАрина Родионова
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