Касаткина – Путинцевой, которую обыграла на Australian Open: «Мы найдем тебе финансиста 🫶🏼»

Дарья Касаткина и Юлия Путинцева после матча обменялись репликами в соцсетях.

Касаткина обыграла казахстанку в третьем круге Australian Open (7:5, 6:1) и выложила победное фото с подписью: «Вторая неделя, мы наконец встретились». Путинцева прокомментировала: «Сучка». Касаткина ответила: «Мы найдем тебе финансиста 🫶🏼🫶🏼». Арина Родионова добавила: «Ну или на крайняк пианиста». У Касаткиной и Кудерметовой лучший Australian Open, у наших мужчин – худший с 2018-го. Итоги субботы