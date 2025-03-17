Дрэйпер о первом титуле «Мастерса»: «Я чувствую огромную гордость и страсть. Это особенное ощущение»

Джек Дрэйпер поделился эмоциями после победы на первом «Мастерсе».

23-летний британец в финале в Индиан-Уэллс выиграл у Хольгера Руне (6:2, 6:2).

«В детстве ты мечтаешь о всех этих вещах. Но со временем, особенно когда становишься профессионалом, это немного теряется – потому что в юности кажется, что ты просто придешь и победишь. Так не работает. Придется пройти через множество взлетов, падений, эмоций.

Это странное чувство. В детстве я думал о том, как все может быть. А теперь, когда все произошло, это просто невероятно. Я чувствую огромную гордость и страсть. Это не просто «все, я сделал это». Это очень трогательный момент, который я могу разделить с семьей, командой и всеми, кто мне помогал. От этого он становится еще более особенным.

Так что я просто скажу – это действительно особенное ощущение. Оно точно будет со мной еще несколько дней», – рассказал он на пресс-конференции.