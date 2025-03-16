Бублик и Фонсека сыграют в финале «Челленджера» в Финиксе
Александр Бублик и Жоао Фонсека вышли в финал «Челленджера» в Финиксе.
Бублик обыграл Нуну Боржеса – 6:3, 6:4. Португалец до этого выиграл в Финиксе 2 титула и 12 матчей подряд.
Фонсека оказался сильнее Кеи Нисикори – 6:3, 6:3.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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