Бублик и Фонсека сыграют в финале «Челленджера» в Финиксе

Александр Бублик и Жоао Фонсека вышли в финал «Челленджера» в Финиксе.

Бублик обыграл Нуну Боржеса – 6:3, 6:4. Португалец до этого выиграл в Финиксе 2 титула и 12 матчей подряд. Фонсека оказался сильнее Кеи Нисикори – 6:3, 6:3.