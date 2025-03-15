«Точно стоит следить за Миррой Андреевой». Шарапова назвала трех любимых действующих теннисисток
Мария Шарапова рассказала, кто из действующих теннисисток ее впечатляет.
«Я большая поклонница Коко Гауфф. За ней интересно наблюдать, и у нее впереди большое будущее, хотя она уже выиграла «Большой шлем». Кроме того, она отлично преподносит себяи за пределами корта.
У Онс Жабер невероятная история, и она вдохновила заниматься теннисом многих девушек в регионе, где теннис не распространен.
И, наконец, еще одна талантливая девушка, за которую я болею, – это Мирра Андреева. Она совсем недавно поднялась в топ-10, так что за ней точно стоит следить».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: popsugar.com
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