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  • «Точно стоит следить за Миррой Андреевой». Шарапова назвала трех любимых действующих теннисисток
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«Точно стоит следить за Миррой Андреевой». Шарапова назвала трех любимых действующих теннисисток

Мария Шарапова рассказала, кто из действующих теннисисток ее впечатляет.

«Я большая поклонница Коко Гауфф. За ней интересно наблюдать, и у нее впереди большое будущее, хотя она уже выиграла «Большой шлем». Кроме того, она отлично преподносит себяи за пределами корта.

У Онс Жабер невероятная история, и она вдохновила заниматься теннисом многих девушек в регионе, где теннис не распространен.

И, наконец, еще одна талантливая девушка, за которую я болею, – это Мирра Андреева. Она совсем недавно поднялась в топ-10, так что за ней точно стоит следить».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: popsugar.com
logoМирра Андреева
logoКоко Гауфф
logoWTA
logoМария Шарапова
logoОнс Жабер
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