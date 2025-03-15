«Точно стоит следить за Миррой Андреевой». Шарапова назвала трех любимых действующих теннисисток

Мария Шарапова рассказала, кто из действующих теннисисток ее впечатляет.

«Я большая поклонница Коко Гауфф . За ней интересно наблюдать, и у нее впереди большое будущее, хотя она уже выиграла «Большой шлем». Кроме того, она отлично преподносит себя и за пределами корта.

У Онс Жабер невероятная история, и она вдохновила заниматься теннисом многих девушек в регионе, где теннис не распространен.

И, наконец, еще одна талантливая девушка, за которую я болею, – это Мирра Андреева . Она совсем недавно поднялась в топ-10, так что за ней точно стоит следить».