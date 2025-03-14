Медведев третий год подряд вышел в полуфинал в Индиан-Уэллс
Даниил Медведев вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Он обыграл Артура Фиса – 6:4, 2:6, 7:6(7).
Медведев третий год подряд дошел до 1/2 в Индиан-Уэллс. В 2023-м и 2024-м он проигрывал в финале Карлосу Алькарасу.
В целом россиянин 15-й раз вышел в полуфинал на «Мастерсе». Сейчас он сделал это впервые с Майами-2024.
Дальше Медведев сыграет с Хольгером Руне. В личных встречах счет 2:1. В прошлом году в Индиан-Уэллс Медведев победил датчанина в четвертьфинале.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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