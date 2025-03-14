Медведев третий год подряд вышел в полуфинал в Индиан-Уэллс

Даниил Медведев вышел в 1/2 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Он обыграл Артура Фиса – 6:4, 2:6, 7:6(7).

Медведев третий год подряд дошел до 1/2 в Индиан-Уэллс. В 2023-м и 2024-м он проигрывал в финале Карлосу Алькарасу.

В целом россиянин 15-й раз вышел в полуфинал на «Мастерсе». Сейчас он сделал это впервые с Майами-2024.

Дальше Медведев сыграет с Хольгером Руне. В личных встречах счет 2:1. В прошлом году в Индиан-Уэллс Медведев победил датчанина в четвертьфинале.