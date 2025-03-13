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Паолини о поражении от Самсоновой: «Если она играет так, как в первом сете, с ней сложно что-то сделать»

Шестая ракетка мира Жасмине Паолини прокомментировала поражение от Людмилы Самсоновой в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе (0/6, 4/6).

– Жасмин, первый сет пролетел как молния.

– Да, это точно. Очень сложный первый сет. Она редко ошибалась. Если она допускает мало ошибок, с ней очень сложно играть. Она это много раз доказывала. Очень трудный матч. Во втором сете я каким-то образом могла с ней, конкурировать, но этого оказалось недостаточно. Мне жаль, что матч прошел так, особенно начало второго сета. Я могла побороться, зацепиться и найти подход, но она так и не дала мне ритма. Мне было трудно входить в игру, оказывать давление, потому что либо она сразу давила, либо давала более медленные мячи, которых я уже не ждала. Так что и в этом плане было трудно.

– Она играла практически идеально, а ты немного не дотягивала. В теннисе, где разница в уровне несущественная, это приводит к такому результату. Что можно сделать, когда чувствуешь, что тебя «накрывает волной»?

– Я пыталась концентрироваться, говорила себе, что у нее может наступить спад. Может, он и случился на пару геймов, но этого оказалось недостаточно, ведь она уже создала преимущество. Я старалась сохранять позитивный настрой, даже пусть это было трудно. Честно говоря, с такой соперницей нелегко бороться. Думаю, она провела один из своих лучших матчей, надо отдать ей должное. Но я и сама многое могу улучшить.

– Какой позитив можно вынести из сегодняшнего дня? Даже в самые плохие дни можно найти что-то позитивное.

– Надеюсь, я чему-то научилась. У меня плохая статистика против нее, и это значит, что она хорошо со мной играет, а мне ее стиль доставляет проблемы... Не знаю. Постараюсь сделать несколько заметок, чтобы быть лучше готовой к нашему следующему матчу. Повторюсь: если она играет так, как в первом сете, с ней сложно что-то сделать. Потому что она отлично подает, почти не дает инициативы. Надеюсь, в следующий раз у нее будет не такой хороший день.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ubitennis.com
logoЖасмин Паолини
logoWTA
logoЛюдмила Самсонова
logoBNP Paribas Open
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