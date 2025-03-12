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Ига Швентек: «В Дохе и Дубае мячи были просто ужасными. Как будто играешь картошкой»

Ига Швентек сравнила мячи на турнирах в Дохе и Дубае с картошкой.

– Проиграв на недавнем турнире, вы уходили с корта очень раздраженной. Сколько времени ушло на то, чтобы переключиться, собраться с командой и вернуть уверенность в своей игре?

– Вы имеете в виду, что я злилась из-за поражения в Дубае? Все раздражаются и злятся, когда проигрывают. Я ожидала, что лучше выступлю в Дохе и Дубае (в Катаре проиграла в 1/2 Алене Остапенко, в ОАЭ – в 1/4 Мирре Андреевой – Спортс’’).

Но, если честно, эти турниры оказались сложнее, чем в прошлые годы. Можете даже посмотреть на моей странице в «Википедии», какими были матчи в прошлые годы и какими в этом. Однозначно все было по-другому.

Я разозлилась, с кем не бывает. В теннисе важно отпустить ситуацию и сосредоточиться на будущем, и у меня это неплохо получается. Я не жду, что буду выигрывать каждый турнир.

После Дубая у нас было больше времени на тренировки, и я смирилась, что при изменении условий мне бывает сложнее показывать максимум. В Дохе и Дубае мячи были просто ужасными. Как будто играешь картошкой. Я перестроилась и тренировалась здесь, чтобы мне было комфортнее.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoИга Швентек
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoQatar Total Open
logoWTA
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