Швентек после поражения от Андреевой: «Дело в календаре. У меня было мало тренировок перед турниром из-за нехватки времени»
Ига Швентек рассказала, почему проиграла Мирре Андреевой в Дубае.
Вторая ракетка мира уступила в четвертьфинале со счетом 3:6, 3:6.
«Конечно, дело в календаре. Мы не будем стабильными, играя каждую неделю на протяжении многих лет. Уже не так, как раньше, когда теннисисток не из топ-20 чаще уничтожали. Пару лет как эти турниры может выиграть кто угодно.
Кажется, что расписание не играет на руку. Мы меняем континенты, покрытия, мячи. Это непросто, и я не удивлена.
Обычно я не настолько прямолинейна, но я бы сказала, что проблема в том, что у меня было мало тренировок из-за нехватки времени. Я недовольна своим результатом. Я показала результат хуже, чем могла бы.
Мне надо будет поговорить немного с командой и иначе спланировать следующие недели, потому что мне не хватило тренировок перед этими турнирами».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis Now
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