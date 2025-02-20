Швентек после поражения от Андреевой: «Дело в календаре. У меня было мало тренировок перед турниром из-за нехватки времени»

Ига Швентек рассказала, почему проиграла Мирре Андреевой в Дубае.

Вторая ракетка мира уступила в четвертьфинале со счетом 3:6, 3:6.

«Конечно, дело в календаре. Мы не будем стабильными, играя каждую неделю на протяжении многих лет. Уже не так, как раньше, когда теннисисток не из топ-20 чаще уничтожали. Пару лет как эти турниры может выиграть кто угодно.

Кажется, что расписание не играет на руку. Мы меняем континенты, покрытия, мячи. Это непросто, и я не удивлена.

Обычно я не настолько прямолинейна, но я бы сказала, что проблема в том, что у меня было мало тренировок из-за нехватки времени. Я недовольна своим результатом. Я показала результат хуже, чем могла бы.

Мне надо будет поговорить немного с командой и иначе спланировать следующие недели, потому что мне не хватило тренировок перед этими турнирами».