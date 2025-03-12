Мирра Андреева: «Не знаю, почему в Индиан-Уэллс меня так сильно поддерживают зрители, но это приятно»

Мирра Андреева удивлена поддержкой трибун в Индиан-Уэллс.

– Вы на этом турнире еще новичок, а Рыбакина здесь уже выигрывала. Но зрители активно болели за вас. Расскажите о поддержке в Индиан-Уэллс. Как вы думаете, с чем это связано, как люди так быстро вас узнали?

– Не знаю, почему меня так сильно поддерживают, ведь в США я не показывала хороших результатов. В прошлом году я проиграла здесь в первом круге. На US Open я дважды проиграла во втором круге. Поэтому я не знаю, почему за меня так болеют, но это приятно.

Они остались до конца нашего матча, было уже довольно поздно, и на улице было довольно холодно, и это потрясающее чувство, потому что я знаю, что люди не так часто хотят остаться и досмотреть, когда поздно и холодно.

Не знаю почему, но многие за меня болеют, и в США люди такие энергичные, поэтому, когда я играю матч и кто-то меня поддерживает, я чувствую их энергию. Это меня заряжает, и играть становится немного легче, – сказала Андреева на пресс-конференции.