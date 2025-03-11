Векич о том, что впервые вышла в 4-й круг в Индиан-Уэллс: «До этого момента пустыня меня не любила. Я начинаю ей нравиться»

Донна Векич поделилась эмоциями от выхода в 4-й круг «тысячника» в Индиан-Уэллс.

Она обыграла восьмую ракетку мира Эмму Наварро – 7:6(5), 6:1.

– Вы выиграли серебро на Олимпиаде, обновили личный рекорд в рейтинге (в январе она впервые стала №17 – Спортс’‘), [на «Уимблдоне»-2024] впервые вышли в полуфинал «Большого шлема». Вы упорно работали многие годы. Почему результаты пришли именно сейчас?

– Хороший вопрос (смеется). Да, я много работала, так что в каком-то смысле эта работа окупилась.

Знаете, я играю здесь, в пустыне, десятый раз, но впервые вышла в третий и четвертый круг (смеется). Мне всегда нравилось сюда возвращаться, но до этого момента пустыня меня не любила. Я начинаю ей нравиться (улыбается), – сказала хорватка во время интервью на корте.

За выход в четвертьфинал Векич сыграет с Мэдисон Киз.