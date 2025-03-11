Векич 16-й раз обыграла соперницу из топ-10 и впервые вышла в 4-й круг в Индиан-Уэллс

Донна Векич обыграла восьмую ракетку мира Эмму Наварро в Индиан-Уэллс.

Встреча закончилась со счетом 7:6(5), 6:1.

Хорватка 16-й раз выиграла у соперницы из топ-10 и впервые в карьере вышла в четвертый круг этого турнира.

За выход в четвертьфинал Векич поборется с пятой ракеткой мира Мэдисон Киз.