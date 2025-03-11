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Алькарас забил форхенд со скоростью 181 км/ч против Шаповалова

Карлос Алькарас выполнил форхенд со скорость 181 км/ч.

Это случилось в первом сете матча с Денисом Шаповаловым в третьем круге в Индиан-Уэллс. Алькарас выиграл со счетом 6:2, 6:4.

На Australian Open форхенд Жоао Фонсеки с такой же скоростью стал самым быстрым на турнире.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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