Алькарас забил форхенд со скоростью 181 км/ч против Шаповалова

Карлос Алькарас выполнил форхенд со скорость 181 км/ч.

Это случилось в первом сете матча с Денисом Шаповаловым в третьем круге в Индиан-Уэллс. Алькарас выиграл со счетом 6:2, 6:4.

На Australian Open форхенд Жоао Фонсеки с такой же скоростью стал самым быстрым на турнире.