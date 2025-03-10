Фис о победе над Музетти: «Первый сет был ужасным. При счете 0:4 я думал: «Ладно, может, через 20 минут уже буду в раздевалке»

Артур Фис поделился эмоциями от победы над Лоренцо Музетти в Индиан-Уэллс.

Француз победил 3:6, 6:7(4), 6:3 и вышел в четвертый круг. При счете 5:6 во втором сете Фис отыграл матчбол на подаче.

«Первый сет был ужасным. При счете 0:4 я думал: «Ладно, может, через 20 минут уже буду в раздевалке». Было тяжело, но я нашел ритм.

Тут большой корт – и я к нему пока не привык. Было тяжело. Пришлось бороться, и сейчас я отлично себя чувствую.

Почти весь матч я был настроен позитивно. Был один момент, когда я разозлился, упустив брейк во втором сете. Но в целом я весь матч был хорош психологически. Даже когда у соперника был матчбол, я думал: «Это всего лишь один матчбол», – сказал Фис в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал Фис сыграет с Маркосом Гироном.