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У Медведева пошла кровь из носа в третьем круге в Индиан-Уэллс

У Даниила Медведева началось кровотечение из носа в Индиан-Уэллс.

Это случилось во втором гейме третьего круга против Алекса Микельсена. Медведев взял медицинский перерыв.

У россиянина часто идет кровь из носа по ходу матчей.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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