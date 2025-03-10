У Медведева пошла кровь из носа в третьем круге в Индиан-Уэллс
У Даниила Медведева началось кровотечение из носа в Индиан-Уэллс.
Это случилось во втором гейме третьего круга против Алекса Микельсена. Медведев взял медицинский перерыв.
У россиянина часто идет кровь из носа по ходу матчей.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости