Циципас о том, как отдыхает между матчами: «Мы с Паулой готовим и болтаем»

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Маттео Берреттини.

В третьем круге в Индиан-Уэллс он выиграл со счетом 6:3, 6:3.

«Я отлично начал, мне удалось использовать шансы во втором гейме матча, когда он подавал. У меня было ощущение, что он еще не поймал ритм на подаче – и я смог это использовать, показывал агрессивный теннис.

Я знал, что второй сет будет сложнее, что он немного расслабится, будет пробовать что-то новое. Он начал точнее подавать, мне было сложнее создавать что-то хорошее. Но в конце матча я начал прибавлять на приеме. Очень доволен тем, как находил глубину и потом выстраивал розыгрыш».

Также Циципас рассказал, что помогает ему расслабляться в выходные между матчами.

«Я много готовлю, мне нравится. И у меня прекрасная девушка [Паула Бадоса], которая начала мне готовить. Так что я отлично провожу время – мы готовим и болтаем.

Такие мелочи меня радуют. Я люблю гулять. Могу поиграть в мини-гольф», – сказал Циципас в интервью на корте.