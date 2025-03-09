Самсонова о покрытии в Индиан-Уэллс: «Сначала казалось, что корты быстрее, чем в предыдущие годы, но вечером они очень медленные»

Людмила Самсонова поделилась впечатлениями от нового покрытия в Индиан-Уэллс.

С этого года оно такое же, как на «Мастерсе» в Майами.

Самсонова вышла в третий круг, победив Кэтрин Макнелли – 7:6(8), 6:4.

– Я думаю, сегодня мне ментально очень помогла борьба. Было трудно, потому что сегодня я играла без солнца, вечером, и кондиции намного тяжелее. Я просто пока еще не тренировалась вечером.

– У тебя была пара накануне. Это помогает хоть как-то прибиться к одиночке и таким непростым матчам?

– Мне очень помогает, да. Мне нравится, когда пара перед одиночкой, и, слава богу, так получилось.

– Корты супер медленные. Полина Кудерметова уже показала разбитую коленку – сказала, что так приседала под мяч, что стесала практически все ноги. Как у тебя с этим покрытием дела обстоят? Кажется, что ты из тех теннисистов, кто ключики к этим кортам находит, хотя явно покрытие не твое по скорости.

– Я неделю уже тут тренируюсь, и мне правда казалось, что [корты] быстрее, чем в предыдущие годы. А сегодня прямо медленные-медленные-медленные. Я думаю, очень влияют [погодные условия] – когда солнце, не солнце. Все очень сильно меняется.

Но мне вообще здесь нравится.

– Корты, сам турнир или атмосфера?

– Кондиции. Корты, мячи мне очень нравятся.

– То есть я ошиблась, когда сказала, что покрытие для тебя медленное?

– Да, медленное, но я могу приспособиться.

– В Мадриде в прошлом году ты рассказывала, что много работала ментально над своим прогрессом. Как у тебя сейчас с этим дела?

– Я очень рада, я продолжаю работать. Помогает очень сильно. Сильно ли я изменилась за год, надо спросить у моей команды (смеется). Мне кажется, да.

– И на корте, и за его пределами?

– Да, – рассказала россиянка в интервью «Больше!».

Теперь Самсонова сыграет с Дарьей Касаткиной.