  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Полина Кудерметова об улучшении результатов: «Тренер привел мне голову в порядок. Раньше мысли очень сильно перебарывали и я постоянно проигрывала»
0

Полина Кудерметова об улучшении результатов: «Тренер привел мне голову в порядок. Раньше мысли очень сильно перебарывали и я постоянно проигрывала»

Полина Кудерметова рассказала, почему ее результаты стали лучше.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс россиянка вышла в третий круг, обыграв Екатерину Александрову (7:5, 6:2). Дальше она встретится с квалифаером Сонай Картал.

– В Индиан-Уэллс я первый раз. И вообще тут очень специфические корты – я уже в первом матче успела разодрать себе коленку.

– Даня [Медведев] рассказывал, что здесь покрытие как наждачка.

– Да, оно как наждачка. Я так хорошо согнула ноги, что уже во втором розыгрыше матча сразу же у меня потекла кровь. Мама сказала, что все камеры были направлены на мою коленку (смеется).

На самом деле я была очень сконцентрирована. Я понимала, что где-то могу упустить момент в начале сета, но тренер сказал мне больше фокусироваться, как бы подбадривать [себя] и играть каждый мяч до конца. Это мне очень помогло выиграть с 0:3.

– У тебя есть уже сформулированная фраза, почему такой прорыв в карьере произошел именно сейчас?

– Наверное, это был такой долгий процесс работы. Когда получился прорыв в конце декабря, ровно год мы с тренером (Равшаном Султановым – Спортс’‘) работали. И, видимо, мы весь этот год шли к этому результату, и именно в тот момент он случился.

Меня сначала всегда тренировал мой папа, потом я тренировалась в Казани с другим тренером, но он не мог, к сожалению, со мной ездить, и я была в поиске. И, можно так сказать, был роковой звонок на успех тренеру, потому что я очень давно его знаю – мы с юниоров вместе ездили. Он всегда работал с мальчиками, а с девочками не брался. И я очень попросила, и пошло – и ему понравилось со мной работать, и мне с ним. Такая получилась новая волна (смеется).

Больше всего он привел мне голову в порядок. [Раньше], когда я выходила на корт, я не особо с ней дружила, можно так сказать. Я понимала, что могу играть, но мысли меня очень сильно перебарывали и тянули ко дну и я постоянно проигрывала. Хоть я, наверное, и могла хорошо играть в те периоды, но, к сожалению, я всегда проигрывала, потому что не могла совладать с мыслями, со своим теннисом порой. Я была нестабильна, а сейчас он меня привел к стабильности и очень хорошим результатам.

– Теннисный тур не сводит еще с ума? Или пока больше наслаждения, чем головокружения?

– Я не знаю. Я еще, наверное, не все это поняла. В процессе понимания, потому что я всегда с сестрой, мы вместе находимся и я стараюсь не улетать, – рассказала Кудерметова в интервью «Больше!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
logoWTA
logoBNP Paribas Open
logoПолина Кудерметова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Бен Шелтон: «Каждую неделю условия разные, надо адаптироваться. Все великие могут это делать»
сегодня, 13:20
Бенчич о скорости возвращения в тур после декрета: «Я удивлена. Я не пыталась на себя давить, ставить сроки – хотела просто наслаждаться»
сегодня, 12:41
Гауфф о 21 двойной и 74 невынужденных ошибках: «Мне надо было быть агрессивнее. И я работаю, чтобы исправить некоторые вещи на подаче»
1сегодня, 11:50
Тэйлор Фриц: «Самый сложный удар справа – у Рублева и Федерера, слева – у Синнера и Зверева»
10сегодня, 11:04
Джокович после поражения во 2-м круге в Индиан-Уэллс: «Последние пару лет мне сложно играть на уровне, на котором я хочу играть»
54сегодня, 10:00
Карлос Алькарас: «Даже при учете, что Синнер не играет, сейчас очень сложно снова стать №1»
9сегодня, 08:54
Ван де Зандшульп о победе над Джоковичем: «Мне помогла победа над Алькарасом на US Open – после нее я понял, что могу обыгрывать тех, кто рулит в туре»
4сегодня, 07:55
Наварро отыграла у Кырсти 2 матчбола и вышла в третий круг в Индиан-Уэллс
1сегодня, 07:10
38-летний Монфис стал третьим в списке самых возрастных игроков, вышедших в третий круг «Мастерса»
3сегодня, 06:56
Индиан-Уэллс (WTA). Шнайдер, Касаткина, Соболенко, М. Андреева, Швентек, Рыбакина, Наварро вышли в 3-й круг, Потапова выбыла
110сегодня, 06:50
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15