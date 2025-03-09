Полина Кудерметова об улучшении результатов: «Тренер привел мне голову в порядок. Раньше мысли очень сильно перебарывали и я постоянно проигрывала»

Полина Кудерметова рассказала, почему ее результаты стали лучше.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс россиянка вышла в третий круг, обыграв Екатерину Александрову (7:5, 6:2). Дальше она встретится с квалифаером Сонай Картал.

– В Индиан-Уэллс я первый раз. И вообще тут очень специфические корты – я уже в первом матче успела разодрать себе коленку.

– Даня [Медведев] рассказывал, что здесь покрытие как наждачка.

– Да, оно как наждачка. Я так хорошо согнула ноги, что уже во втором розыгрыше матча сразу же у меня потекла кровь. Мама сказала, что все камеры были направлены на мою коленку (смеется).

На самом деле я была очень сконцентрирована. Я понимала, что где-то могу упустить момент в начале сета, но тренер сказал мне больше фокусироваться, как бы подбадривать [себя] и играть каждый мяч до конца. Это мне очень помогло выиграть с 0:3.

– У тебя есть уже сформулированная фраза, почему такой прорыв в карьере произошел именно сейчас?

– Наверное, это был такой долгий процесс работы. Когда получился прорыв в конце декабря, ровно год мы с тренером (Равшаном Султановым – Спортс’‘) работали. И, видимо, мы весь этот год шли к этому результату, и именно в тот момент он случился.

Меня сначала всегда тренировал мой папа, потом я тренировалась в Казани с другим тренером, но он не мог, к сожалению, со мной ездить, и я была в поиске. И, можно так сказать, был роковой звонок на успех тренеру, потому что я очень давно его знаю – мы с юниоров вместе ездили. Он всегда работал с мальчиками, а с девочками не брался. И я очень попросила, и пошло – и ему понравилось со мной работать, и мне с ним. Такая получилась новая волна (смеется).

Больше всего он привел мне голову в порядок. [Раньше], когда я выходила на корт, я не особо с ней дружила, можно так сказать. Я понимала, что могу играть, но мысли меня очень сильно перебарывали и тянули ко дну и я постоянно проигрывала. Хоть я, наверное, и могла хорошо играть в те периоды, но, к сожалению, я всегда проигрывала, потому что не могла совладать с мыслями, со своим теннисом порой. Я была нестабильна, а сейчас он меня привел к стабильности и очень хорошим результатам.

– Теннисный тур не сводит еще с ума? Или пока больше наслаждения, чем головокружения?

– Я не знаю. Я еще, наверное, не все это поняла. В процессе понимания, потому что я всегда с сестрой, мы вместе находимся и я стараюсь не улетать, – рассказала Кудерметова в интервью «Больше!».