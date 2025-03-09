Гауфф о 21 двойной и 74 невынужденных ошибках: «Мне надо было быть агрессивнее. И я работаю, чтобы исправить некоторые вещи на подаче»

Коко Гауфф объяснила, почему совершила 21 двойную ошибку в матче в Индиан-Уэллс.

Она также допустила 74 невынужденные ошибки, обыграв во втором круге Моюку Учиджиму – 6:4, 3:6, 7:6(4).

– Как вы можете объяснить такое количество невынужденных и двойных ошибок?

– Невынужденных ошибок стало больше в конце матча и даже в середине, потому что я чувствовала, что иначе она начнет диктовать свою игру. Нужно было быть агрессивнее и просто использовать свои шансы. Двойных – я работаю, чтобы исправить некоторые вещи на подаче.

Не знаю. Это нелинейный и сложный процесс. Но если мне удалось победить в матче, играя на уровне D, то это придаст мне уверенности на моменте, когда я смогу собрать все вместе, как делала это раньше в этом сезоне.