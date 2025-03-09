Джокович после поражения во 2-м круге в Индиан-Уэллс: «Последние пару лет мне сложно играть на уровне, на котором я хочу играть»

Новак Джокович рассказал о проблеме, с которой столкнулся в последние годы.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс во втором круге серб уступил лаки-лузеру Ботику ван де Зандшульпу – 2:6, 6:3, 1:6.

– Вы нечасто проигрываете на ранних стадиях несколько раз подряд. Заставляет ли это вас ценить невероятность того, что вы ни разу не проиграли в первом раунде за такой долгий период?

– Сейчас тяжело что-либо ценить, честно говоря. Я расстроен поражением, но если смотреть на вещи в перспективе, то, конечно, у меня потрясающая карьера. Когда ты стабилен так много лет, то начинаешь очень многого от себя ждать.

Последние пару лет для меня все немного иначе. Мне сложно играть на уровне, на котором я хочу играть. Время от времени я провожу пару хороших турниров, но чаще всего это настоящий вызов. Для меня это борьба.

Как есть. В каком-то смысле невозможно подготовиться к этому моменту. Нужно с ним столкнуться и постараться справиться наилучшим образом.