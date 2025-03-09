  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович после поражения во 2-м круге в Индиан-Уэллс: «Последние пару лет мне сложно играть на уровне, на котором я хочу играть»
2

Джокович после поражения во 2-м круге в Индиан-Уэллс: «Последние пару лет мне сложно играть на уровне, на котором я хочу играть»

Новак Джокович рассказал о проблеме, с которой столкнулся в последние годы.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс во втором круге серб уступил лаки-лузеру Ботику ван де Зандшульпу – 2:6, 6:3, 1:6.

– Вы нечасто проигрываете на ранних стадиях несколько раз подряд. Заставляет ли это вас ценить невероятность того, что вы ни разу не проиграли в первом раунде за такой долгий период?

– Сейчас тяжело что-либо ценить, честно говоря. Я расстроен поражением, но если смотреть на вещи в перспективе, то, конечно, у меня потрясающая карьера. Когда ты стабилен так много лет, то начинаешь очень многого от себя ждать.

Последние пару лет для меня все немного иначе. Мне сложно играть на уровне, на котором я хочу играть. Время от времени я провожу пару хороших турниров, но чаще всего это настоящий вызов. Для меня это борьба.

Как есть. В каком-то смысле невозможно подготовиться к этому моменту. Нужно с ним столкнуться и постараться справиться наилучшим образом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoATP
logoBNP Paribas Open
logoНовак Джокович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Карлос Алькарас: «Даже при учете, что Синнер не играет, сейчас очень сложно снова стать №1»
3сегодня, 08:54
Ван де Зандшульп о победе над Джоковичем: «Мне помогла победа над Алькарасом на US Open – после нее я понял, что могу обыгрывать тех, кто рулит в туре»
2сегодня, 07:55
Наварро отыграла у Кырсти 2 матчбола и вышла в третий круг в Индиан-Уэллс
1сегодня, 07:10
38-летний Монфис стал третьим в списке самых возрастных игроков, вышедших в третий круг «Мастерса»
1сегодня, 06:56
Индиан-Уэллс (WTA). Шнайдер, Касаткина, Соболенко, М. Андреева, Швентек, Рыбакина, Наварро вышли в 3-й круг, Потапова выбыла
102сегодня, 06:50
Даяна Ястремская: «По прилете в США у меня аннулировали визу и хотели депортировать – кто-то доложил в Интерпол, что мой паспорт утерян»
14сегодня, 06:38
Индиан-Уэллс (ATP). Джокович, Рублев выбыли, Хачанов, Димитров, Медведев, Циципас, Дрэйпер, Монфис вышли в 3-й круг
329сегодня, 06:26
Алькарас об условиях в Индиан-Уэллс: «Корт медленный. Отскок очень высокий»
2сегодня, 04:30
Джокович о поражении в Индиан-Уэллс: «Я сожалею о показанном уровне»
17сегодня, 04:12
Гауфф выиграла матч, в котором сделала 21 двойную ошибку и 74 невынужденных
6сегодня, 04:05
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15