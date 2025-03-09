Алькарас об условиях в Индиан-Уэллс: «Корт медленный. Отскок очень высокий»

Карлос Алькарас прокомментировал 13-ю победу в Индиан-Уэллс подряд.

Во втором круге двукратный действующий чемпион обыграл Кентена Алиса – 6:4, 6:2.

«Корт медленный. Отскок очень высокий.

Для меня важно и то, что происходит за пределами корта. Здесь я чувствую себя как дома. Для меня это важно, чтобы показывать хороший теннис.

Тут подходящие для меня условия. Мне очень нравится. И я очень ценю любовь и поддержку болельщиков», – сказал Алькарас в интервью на корте.