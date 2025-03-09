Алькарас об условиях в Индиан-Уэллс: «Корт медленный. Отскок очень высокий»
Карлос Алькарас прокомментировал 13-ю победу в Индиан-Уэллс подряд.
Во втором круге двукратный действующий чемпион обыграл Кентена Алиса – 6:4, 6:2.
«Корт медленный. Отскок очень высокий.
Для меня важно и то, что происходит за пределами корта. Здесь я чувствую себя как дома. Для меня это важно, чтобы показывать хороший теннис.
Тут подходящие для меня условия. Мне очень нравится. И я очень ценю любовь и поддержку болельщиков», – сказал Алькарас в интервью на корте.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости