Грикспор обыграл Зверева в Индиан-Уэллс. Он прошел соперника из топ-10 на втором турнире подряд
Александр Зверев проиграл во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Он на решающем тай-брейке уступил Тэллону Грикспору – 6:4, 6:7(5), 6:7(4). Во втором сете Зверев подавал на победу.
Грикспор обыграл соперника из топ-10 на втором турнире подряд – в Дубае он ушел с матчболов против Даниила Медведева. Победа над Зверевым стала для него первой в матчах с топ-5 – до этого он проиграл соперникам такого уровня 18 матчей.
Зверев, в свою очередь, впервые с февраля-2024 уезжает с турнира, не выиграв ни одного матча.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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