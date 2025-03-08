Грикспор обыграл Зверева в Индиан-Уэллс. Он прошел соперника из топ-10 на втором турнире подряд

Александр Зверев проиграл во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Он на решающем тай-брейке уступил Тэллону Грикспору – 6:4, 6:7(5), 6:7(4). Во втором сете Зверев подавал на победу.

Грикспор обыграл соперника из топ-10 на втором турнире подряд – в Дубае он ушел с матчболов против Даниила Медведева . Победа над Зверевым стала для него первой в матчах с топ-5 – до этого он проиграл соперникам такого уровня 18 матчей.

Зверев, в свою очередь, впервые с февраля-2024 уезжает с турнира, не выиграв ни одного матча.