  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Грикспор обыграл Зверева в Индиан-Уэллс. Он прошел соперника из топ-10 на втором турнире подряд
2

Грикспор обыграл Зверева в Индиан-Уэллс. Он прошел соперника из топ-10 на втором турнире подряд

Александр Зверев проиграл во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Он на решающем тай-брейке уступил Тэллону Грикспору – 6:4, 6:7(5), 6:7(4). Во втором сете Зверев подавал на победу.

Грикспор обыграл соперника из топ-10 на втором турнире подряд – в Дубае он ушел с матчболов против Даниила Медведева. Победа над Зверевым стала для него первой в матчах с топ-5 – до этого он проиграл соперникам такого уровня 18 матчей.

Зверев, в свою очередь, впервые с февраля-2024 уезжает с турнира, не выиграв ни одного матча.

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс&#8217;&#8216;
logoТэллон Грикспор
logoATP
logoBNP Paribas Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Тиафу забыл ракетки на матч с Джумхуром
4 минуты назадВидео
Медведев о первой победе в Индиан-Уэллс: «Подготовка была не очень классной, так что я не знал, как все пойдет»
19 минут назад
Медведев после первого матча в Индиан-Уэллс: «Очень быстрый корт:)»
125 минут назад
Индиан-Уэллс (WTA). Азаренко играет с Циньвэнь Чжэн, Мирра Андреева, Швентек, Пегула, Рыбакина вышли в 3-й круг, Остапенко выбыла
2430 минут назадLive
Медведев вышел в 3-й круг в Индиан-Уэллс
231 минуту назад
Индиан-Уэллс (ATP). Тиафу играет с Джумхуром, Медведев, Циципас вышли в 3-й круг, Зверев, Сафиуллин, Рууд выбыли
7832 минуты назадLive
Махач шестой раз за последние полгода снялся по ходу матча
32 минуты назад
Мирра Андреева вышла в 3-й круг в Индиан-Уэллс и сыграет с Таусон
10сегодня, 04:20
Потапова пришла на матч Грикспора в Индиан-Уэллс
4сегодня, 03:55Фото
Тьен не пожал руку сопернику и судье после вылета в первом круге в Индиан-Уэллс
3сегодня, 03:50
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15