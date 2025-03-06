Мирра Андреева о работе с Кончитой Мартинес: «Раньше, когда в матче что-то не получалось, заставляла себя подходить и слушать ее, но сейчас это стало привычкой»

Мирра Андреева рассказала, как Кончита Мартинес помогает ей во время матчей.

– Как изменилась твоя жизнь после крупнейшего титула в карьере (Андреева стала чемпионкой «тысячника» в Дубае – Спортс’‘)?

– На самом деле никак. Я все та же Мирра Андреева (улыбается).

После того, как я выиграла, были нереальные чувства, у меня была эйфория, адреналин. Но сейчас, конечно, это все не так ярко и не такие уже эмоции после того, как я вспоминаю про титул. Но я бы сказала, что это очень круто и я очень рада и очень горжусь собой и всей нашей командой.

То, что было, уже прошло, оно все уже останется там, поэтому я просто постараюсь с таким же настроем сыграть здесь и показать хороший результат.

– Я в восторге от вашей коммуникации с Кончитой Мартинес. Мне очень нравится, что ты ее слышишь – мне кажется, это огромная редкость в туре.

– Я стараюсь. Потому что как только мы начали работать вместе, конечно, это все немного по-другому работает – ты все слушаешь, уделяешь внимание тому, что она говорит. Не могу сказать, что уважаешь ее больше, потому что я всегда уважаю ее одинаково, не было такого, что где-то меньше, где-то больше.

Но был момент, когда условно во время матча у меня что-то не получалось, я начинала проигрывать и я не подходила, я не слушала, закрывалась и пыталась выиграть сама. Я поняла, что так не работает, так не получится. Мы с ней поговорили и решили, что когда я чувствую, что она меня раздражает или я не хочу к ней подходить, я буду смотреть на нее издалека, она мне будет что-то показывать.

А сейчас я знаю, что если я буду к ней подходить и буду слушать, что она говорит, это мне поможет. Поэтому первое время я себя заставляла, и сейчас больше уже как привычка – я знаю, что если я подойду и она что-то мне скажет, это 100% мне поможет, поэтому почему и нет. Я всегда за то, чтобы мне кто-то помог, поэтому сейчас это не так сложно делать, – рассказала Андреева в интервью «Больше!».