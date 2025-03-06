Пегула о Мирре Андреевой: «Очень многие вещи, которым нельзя научиться, у нее уже очень сильно развиты, и со временем она будет только прибавлять»

Джессика Пегула прокомментировала результаты Мирры Андреевой.

– Кого из игроков нам стоит бояться?

– Хороший вопрос. Думаю, сейчас много очень хороших молодых игроков – например, я думаю, что [Линда] Носкова очень хороша. Она быстро прибавила. Еще Клара Таусон. Они вдвоем уже показали, на что способны.

Очевидно, Мирра [Андреева], победившая на «тысячнике» в Дубае. То, что она смогла сделать в таком юном возрасте, невероятно. Я думаю, что она выиграет много турниров и много матчей в течение следующих десяти лет. Правда, это ощущается немного странно, потому что она уже какое-то время находится в туре. Но она такая молодая.

Так что я назвала бы их. И есть некоторые американки, которые прошли здесь квалификацию, Клерви [Нгунуэ], у Эшлин Крюгер хороший сезон. Им слегка за 20, а некоторым даже меньше, это сумасшествие.

Думаю, они скоро будут как минимум новыми игроками топ-20. Новые хорошие игроки точно появятся, и в этом году они точно нанесут много урона. Думаю, мы увидим, как они исчезают и снова выстреливают на крупных турнирах.

– Что вы скажете о Мирре?

– Она довольно высокая, но хорошо двигается. Для ее возраста у нее очень хорошая подача. У нее очень хорошее чувство корта, способность соревноваться. Очень многие вещи, которым нельзя научиться, у нее уже очень сильно развиты, и со временем она будет только прибавлять.

Думаю, для нее еще очень здорово, что она работает с Кончитой [Мартинес]. Все очень уважают ее и как тренера, и как бывшего игрока. Это комбинация, которая обеспечит успех, – сказала Пегула на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.