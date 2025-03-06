Мирра Андреева: «Мне скоро 18, я становлюсь старой женщиной»
Мирра Андреева пошутила, что стареет.
– Вам уже почти 18, вы выиграли титул WTA 1000, побывали в топ-10. Вы больше не подающая надежды?
– Даже не знаю. Конечно, мне скоро будет 18, я становлюсь старой женщиной (улыбается). К сожалению.
Я не знаю, подающая ли я надежды. Без понятия.
– Вы приехали после победы в Дубае. Как вы перестраивались?
– Конечно, сразу после победы были потрясающие эмоции. Очень много адреналина, я была очень рада. Но прошло почти две недели. Может быть, даже больше. Мне нужно готовиться к этому турниру и показывать лучший теннис здесь.
Я хочу не то чтобы оставить Дубай в прошлом, но двигаться дальше. Это уже случилось, а мне нужно готовиться к новым матчам и турнирам, – сказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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