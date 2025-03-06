Мирра Андреева: «Мне скоро 18, я становлюсь старой женщиной»

Мирра Андреева пошутила, что стареет.

– Вам уже почти 18, вы выиграли титул WTA 1000, побывали в топ-10. Вы больше не подающая надежды?

– Даже не знаю. Конечно, мне скоро будет 18, я становлюсь старой женщиной (улыбается). К сожалению.

Я не знаю, подающая ли я надежды. Без понятия.

– Вы приехали после победы в Дубае. Как вы перестраивались?

– Конечно, сразу после победы были потрясающие эмоции. Очень много адреналина, я была очень рада. Но прошло почти две недели. Может быть, даже больше. Мне нужно готовиться к этому турниру и показывать лучший теннис здесь.

Я хочу не то чтобы оставить Дубай в прошлом, но двигаться дальше. Это уже случилось, а мне нужно готовиться к новым матчам и турнирам, – сказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.