22-летний Штрикер о том, что якобы завершает карьеру: «Я был крайне удивлен тем, что прочитал»

Доминик Штрикер отреагировал на слухи о завершении карьеры.

Ранее Neue Zürcher Zeitung написала, что швейцарец уйдет из тенниса «не позднее конца года», поэтому его тренер

Дитер Киндльман отказался продолжать с ним сотрудничество и дорабатывает последние три месяца.

NZZ заявила, что проблема заключается в том, что Доминик сейчас «находится в процессе сепарации от отца Стефана», но сейчас стал сомневаться в ее необходимости. Медиа пишет, что Стефан, который был его агентом, «требователен и агрессивен» и часто критикует Федерацию тенниса Швейцарии за недостаточную поддержку сына. В то же время сама федерация «переживает за Штрикера», так как вложила в него «много денег и времени».

Швейцарец отреагировал на это, написав: «Я был крайне удивлен тем, что прочитал в медиа за последние пару дней и часов». Он подтвердил, что начало сезона было для него «очень тяжелым», но сказал, что они с командой «ищут решения». Штрикер также отметил, что отец больше не работает его агентом, а Киндльман действительно уведомил его об уходе, но у них все еще «отличные» отношения.

Сейчас Штрикер 288-я ракетка мира, его наивысшая позиция – 88-я строчка. На уровне основного тура он не выигрывал с октября прошлого года – сейчас у швейцарца серия поражений из пяти матчей.