Оже-Альяссим о выходе в финал в Дубае: «Не знаю, как я сегодня справился. На этой неделе я играл только трехсетовики»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над Кентеном Алисом в Дубае.

В полуфинале он обыграл француза 5:7, 6:4, 6:3.

– Не знаю, как я сегодня справился. На этой неделе я играл только трехсетовики. Мне кажется, мы оба немного устали. Нужно было настраивать себя на позитив. Мне кажется, это многим знакомо: когда у тебя трудный день, нужно подбодрить самого себя и постараться сохранить позитивный настрой. У меня получилось, и я выжал из себя все силы. Очень рад, что сегодня это принесло плоды.

– Вы в каждом круге играли трехсетовики, а Кентен прошел квалификацию, так что у него тоже была напряженная неделя. Благодаря этим победам у вас появилась уверенность, что можете перетерпеть и переиграть любого соперника?

– Легко не бывает. Как вы сказали, у Кентена была длинная неделя, начавшаяся с квалификации. Мы играем в туре много матчей. На прошлой неделе мы были в Дохе. Поэтому, приехав сюда, чувствуешь себя немного уставшим, но все в одной лодке. Вот что интересно. Мы все в одинаковых условиях, и вопрос в том, кто соберется в нужный момент, чтобы выиграть важные розыгрыши и победить.

Легко не бывает, но, как вы сказали, я все больше и больше уверен в том, что смогу справиться с такими матчами, – сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.