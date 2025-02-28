Оже-Альяссим вышел в финал на 3 из 6 турниров в сезоне. Он уже выиграл 2 титула

Феликс Оже-Альяссим вышел в финал турнира в Дубае.

Он обыграл Кентена Алиса – 5:7, 6:4, 6:3.

Оже-Альяссим – лидер тура по победам в этом сезоне. Он выиграл 16 матчей (на втором месте Алекс де Минаур и Иржи Лехечка с 13 победами). Также Оже-Альяссим первым в 2025-м вышел в три финала (он провел шесть личных турниров и взял титулы в Аделаиде и Монпелье).

Для него это будет 18-й финал на уровне ATP, в том числе шестой категории ATP 500. Он впервые вышел в финал турнира категории ATP 500 или выше на открытом харде.

По итогам турнира Оже-Альяссим вернется в топ-20.

Теперь он поборется со Стефаносом Циципасом или Тэллоном Грикспором.