Дэвенпорт о кризисе Швентек: «На корте она не выглядит спокойной»
Линдсей Дэвенпорт оценила кризис Иги Швентек.
Полька не выигрывала титулы с июня прошлого года и потеряла первую строчку рейтинга.
«Ее главные трудности – психологические. Она свежая? Она уверенная в себе? Верит ли она в то, что может показать лучший теннис и выиграть титул?
Есть игроки, которые всегда демонстрируют эмоции. И если посмотреть Иге в глаза, все становится понятно. По какой-то причине выглядит так, что она больше стрессует на корте. Я не знаю, дело ли в том, что результатов нет, или в смене тренера. Это все просто рассуждения. Она просто не выглядит спокойной.
Иногда нужен один турнир, один матч, один сет, чтобы все изменилось. Ей повезло, что сейчас у нее один из любимых турниров. Для меня она фаворитка в Индиан-Уэллс».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: tennis.com
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