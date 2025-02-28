Дэвенпорт о кризисе Швентек: «На корте она не выглядит спокойной»

Линдсей Дэвенпорт оценила кризис Иги Швентек.

Полька не выигрывала титулы с июня прошлого года и потеряла первую строчку рейтинга.

«Ее главные трудности – психологические. Она свежая? Она уверенная в себе? Верит ли она в то, что может показать лучший теннис и выиграть титул?

Есть игроки, которые всегда демонстрируют эмоции. И если посмотреть Иге в глаза, все становится понятно. По какой-то причине выглядит так, что она больше стрессует на корте. Я не знаю, дело ли в том, что результатов нет, или в смене тренера. Это все просто рассуждения. Она просто не выглядит спокойной.

Иногда нужен один турнир, один матч, один сет, чтобы все изменилось. Ей повезло, что сейчас у нее один из любимых турниров. Для меня она фаворитка в Индиан-Уэллс».