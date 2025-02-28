28-я ракетка мира Табило проиграл все матчи в этом сезоне
Второй сеяный турнира в Сантьяго Алехандро Табило проиграл во втором круге.
Он уступил Федерико Кории – 6:7(11), 6:4, 3:6.
Табило занимает 28-е место в рейтинге, но в этом сезоне он проиграл все шесть матчей. В целом его серия поражений длится уже семь матчей.
После того, как он выиграл титул на Мальорке прошлым летом, он проиграл 21 из 29 матчей.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @josemorgado
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