28-я ракетка мира Табило проиграл все матчи в этом сезоне

Второй сеяный турнира в Сантьяго Алехандро Табило проиграл во втором круге.

Он уступил Федерико Кории – 6:7(11), 6:4, 3:6.

Табило занимает 28-е место в рейтинге, но в этом сезоне он проиграл все шесть матчей. В целом его серия поражений длится уже семь матчей.

После того, как он выиграл титул на Мальорке прошлым летом, он проиграл 21 из 29 матчей.