Тиафу о встрече с Тейлор Свифт: «Я очень ценю великих людей и проникся к ней огромным уважением»
Фрэнсис Тиафу рассказал о встрече с Тейлор Свифт.
В ноябре прошлого года 18-я ракетка мира вместе с девушкой Аян Брумфилд виделся с певицей и ее бойфрендом Трэвисом Келси.
«Мы зашли в ложу, и первым, кого мы увидели, была Тейлор. Я сказал себе вести себя так, будто я уже здесь был».
Американец отметил, что Свифт была «очень простой и дружелюбной».
«Я очень ценю великих людей, и, смотря на то, какая она классная, я проникся к ней огромным уважением.
Она была в курсе моей карьеры. Она сказала: «Мы хотели, чтобы ты сыграл в финале US Open» (Тиафу уступил в полуфинале Тэйлору Фрицу (6:4, 5:7, 6:4, 4:6, 1:6) – Спортс’’). Добавила: «Трэвис тебя любит» и все такое.
Мы весь день пили вместе. Она была такой классной, одной из самых скромных людей. Она удивительная – надеюсь, мы это повторим».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis.com
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