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Мирра Андреева: «Мне нет 18 лет, и счета в банке я все еще не имею. Поэтому деньги за победу в Дубае отдам папе»

Мирра Андреева рассказала, как распорядится призовыми за титул в Дубае.

– Игроков первой десятки называют элитой мирового тенниса. Считаете ли вы сами себя элитной спортсменкой?

– Нет. Точнее, просто не думаю о том, что я элита. Пока даже не успела до конца осознать, что стала девятой ракеткой мира – наверное, потому, что до этого поднималась в рейтинге не очень быстро. Мужчины из первой десятки еще недавно казались мне теннисными богами. Про женщин так тоже говорят. Но вот я вроде бы уже девятая, а ничего ведь не изменилось.

– В субботу вы сказали, что считали своей целью на этот сезон пробиться в десятку. Новая задача, также по вашим словам, – первая пятерка. Насколько она реальна?

– Не знаю, получится ли у меня в конце года оказаться в топ-5. Все-таки в первой десятке разрывы в очках между теннисистками большие и двигаться вверх сложнее. Я буду стараться делать все, что в моих силах. Для попадания в первую пятерку надо играть стабильно на крупных турнирах и выиграть еще хотя бы парочку из них.

– Примерно два года назад после успешного турнира в Мадриде в интервью «Коммерсанту» вы сказали, что все 85 тыс. долларов призовых отдадите папе. За победу в Дубае вам положено уже 597 тыс. долларов. Как поступите с этой суммой?

– Мне по-прежнему не исполнилось 18 лет, и счета в банке я все еще не имею. Поэтому деньги снова отдам папе, который у нас распоряжается финансами. Попрошу только немного на какой-нибудь маленький подарочек для себя. Правда, еще не решила, на какой именно, – сказала Андреева в интервью «Коммерсанту».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: «Коммерсант»
logoDubai Duty Free Tennis Championships
призовые
деньги
logoМирра Андреева
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