Лоренцо Музетти снялся с турнира в Акапулько.

В основной сетке его заменит лаки-лузер Маттиа Беллуччи, который сыграет в первом круге с Алехандро Давидовичем-Фокина.

Музетти на турнире в Буэнос-Айресе надорвал мышцу голени. На прошлой неделе он пропустил турнир в Рио.